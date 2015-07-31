El cubano Rey Ruiz abrirá concierto inaugural de la Feria de las Flores

Llegó la hora cero, el momento esperado, Medellín se viste de flores, y con su clima primaveral la ciudad espera recibir a más de 18 mil visitantes nacionales y extranjeros

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a disfrutar de la fiesta en paz y convivencia con el fin que no haya afectaciones durante la feria

“Hoy abrimos la feria, tendremos por primera vez el desfile de silleteros ya declarado como patrimonio inmaterial de la nación, lo vamos a sentir; esta noche desde que estemos en el concierto inaugural, vamos a tener toda la alegría y la invitación es a celebrar en paz, a celebrar poniendo la vida como el valor fundamental y supremo”, invitó María del Rosario Escobar, secretaria de Cultura

Esta noche en un concierto con Rey Ruiz, Martín Elías, Zion & Lennox, Miranda y Zona Prieta empieza oficialmente la programación de más 124 eventos y más de 420 actividades en toda la ciudad

El cantante cubano, Rey Ruiz, y llegó la ciudad y dijo que se siente en casa para presentación gratuita que iniciará a las cuatro de la tarde en la carrera 74 con la calle Pichincha, sector Obelisco

“Desde ya participando en la feria de las flores, encantado de estar con los demás compañeros en escena, estamos felices de estar en esta feria que es una de las más lindas que tiene Colombia”, señaló el cantante salsero cubano

Las autoridades ya tienen en marcha un dispositivo con 50 servicios con ambulancia, 15 médicos, 49 técnicos en atención pre hospitalario, 150 voluntarios de los grupos de socorro, 150 integrantes de los Comités Barriales de Emergencia para que atiendan cualquier novedad en el desarrollo de la feria

Este fin de semana habrá final de festival de trova, se habilitaran los gigantes de flores ubicados en sitios estratégicos de la ciudad, comenzará el parque cultural nocturno con la música autóctona de cada región del país, habrá espacio para los niños en la zona que suena y por primera vez habrá bazar de flores en el parque lineal Ciudad del Río

Orquídeas, margaritas, azucenas y otras flores se roban la atención en la feria que comienza a abrir camino para que el próximo domingo pasen los silleteros y para que durante 10 días se disfrute de la tradición. -.-