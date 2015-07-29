Colombiamoda crece en visitas nacionales e internacionales

En un 16,8 por ciento se incrementó la participación de visitantes nacionales y extranjeros en el primer día de la edición 26 de Colombiamoda en Plaza Mayor Medellín, según confirmó la organización

Durante el primer día de la feria ingresaron 1.152 personas del exterior y 12.700 de Colombia, lo que significa que se superó la expectativa de las proyecciones desde el inicio de la feria de moda

“Al final del día los datos arrogan que crecimos un 16,8 por ciento en presencia, si comparamos los datos con las estadísticas del primer día de feria del año pasado, nos damos cuenta que crecimos en visitantes nacionales e internacionales”, confirmó Clara Inés Henríquez Velásquez, directora comercial de Inexmoda

Según la Cámara de comercio de Medellín para Antioquia encargada de la misión de empresarios de 22 ciudades del país, en la primera jornada de feria se ha cerrado negocios por 609 millones de pesos, el objetivo es consolidar ventas por más de 5.400 millones de pesos

Procolombia por su parte indica que los mil 500 compradores internacionales que visitan Colombiamoda, empresarios de Canadá, Reino Unido, Holanda e Italia ya hicieron compras de ropa deportiva, interior, casual y de control, jeans, calzado y vestidos de baño.