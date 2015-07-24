Por primera vez, los niños serán protagonistas en la Feria Colombiamoda

Los más pequeños, aquellos que se roban las sonrisas, los niños, serán los protagonistas en Colombiamoda 2015

Por primera vez, las empresas dedicadas a productos del sector textil y confección, para ropa infantil, tendrán un pabellón exclusivo

Inexmoda decidió habilitar el espacio para la moda de los más pequeños teniendo en cuenta las millonarias transacciones económicas que logró este tipo de ropa en el mercado colombiano el año pasado

Según datos del Observatorio de moda, en el país la ropa de niño movió recursos por 1,64 billones de pesos, la categoría de bebés fue de 1,18 billones de pesos, lo que significa que la venta de las prendas para los niños está dejando negocios superiores a los 2,82 billones de pesos

“Este año venimos muy fuertes y renovados en infantil, es una categoría que hay que resaltar, promover, apoyar, hay un Colombia fuerte infantil, pero no tan visible, entonces se trata de darles visibilidad y oportunidades de negocios”, señaló Clara Inés Henríquez Velásquez, directora comercial de Inexmoda

En el pabellón que estará inspirado en el concepto de ‘planeta azul’, se podrán apreciar todo tipo de prendas para los chiquillos menores que serán tendencia en la temporada otoño – invierno 2015 – 2016

Entre esas novedades y tendencias se destaca, para las niñas, los vestuarios coloridos, recargados, con figuras geométricas, brillo, además de estampados militares

Para los niños vienen prendas con influencia de deportes como el basquetbol y el skate, prendas sobre prendas, además de los cuadros y tejidos.