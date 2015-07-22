Uribe denuncia que amenazas impide entrega de avales a candidatos del CD

Durante un acto político en Envigado, Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, denunció amenazas hacia algunos candidatos que recibirán aval del partido Centro Democrático en algunas zonas del país El senador Uribe Vélez consideró como grave esas denuncias que se han conocido en algunas zonas como Putumayo

“Grave, grave eso y ahí estamos en la lucha. Porque preocupa que en muchos sitios de la patria aparentemente ha rebajado el número de asesinatos, pero lo que ocurre es que el terrorismo ha asumido el control”, declaró el expresidente y fundador del Centro Democrático

Además advirtió que “en muchos sitios de la patria el terrorismo ha prohibido la presencia de avales de Centro Democrático”

El expresidente Álvaro Uribe pidió garantías y seguridad para quienes reciban el aval del partido político en las zonas principalmente donde las Farc ejercen presencia

Por último, el senador Uribe Vélez no entregó mayores detalles sobre el caso Liliana Rendón y si tendrá el aval de Centro Democrático en donde sólo dijo: "paciencia muchachos, que la política es muy difícil, la política necesita paciencia"