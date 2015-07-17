No fallaron protocolos en desminado de vereda Orejón, Antioquia: expertos

Expertos de la Universidad de Medellín (UdeM) afirman que la muerte del soldado Wilson de Jesús Martínez Jaraba, en la vereda Orejón de Briceño, donde se lleva a cabo el desminado humanitario acordado en medio del proceso de paz, no obedeció a una falla en los protocolos de seguridad

Así lo asegura el docente del laboratorio de Terrorismo y Campo Minado de la UdeM, Carlos Jaramillo González, quien explicó que el principal enemigo del desminado es la georeferenciación y el tipo de minas

"Aquí no fallaron los protocolos, lo que se tiene que entender es que esto es un trabajo de altísimo riesgo y que va a seguir cobrando víctimas. También han caído policías, erradicadores de cultivos, eso se sigue. Esto va a ser una cosa donde se van a ofrecer muchas vidas", manifestó el investigador

El docente explicó que la mutación de las minas antipersonales ha dificultado, en algunos casos, su detección por parte de aparatos empleados para el desminado en Colombia

"Las minas que se pueden identificar por los detectores, son minas que tienen el tren de fuego o algún aditamento accesorio metálico, pero hay minas que las han fabricado de manera que sean indetectables. Hay minas que no las registra el detector y tienen un encendido totalmente químico y todo su contenedor es en madera y plástico", explicó

El docente ya había advertido que desminar el país es una tarea que podría tardar unos 1.200 años. Explicó que buscar una mina en una superficie de 1 millón 147 mil kilómetros, que comprenden los 786 municipios con sospecha de minas, es como buscar "una aguja en un pajar"

Desde el laboratorio universitario han emprendido campañas de prevención en las comunidades en los municipios de Cocorná y Argelia