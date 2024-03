Escuche aquí: “De La Espriella pidió $4.000 millones para tocar a la Corte”

ACTUALIZACIÓN: Se informa que, por Decisión de preclusión del 24 de diciembre de 2014, proferida por la FISCALÍA SEXTA ESPECIALIZADA dentro del radicado no. 417 se estableció:

PRIMERO: ABSTENERSE DE PROFERIR MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, en contra de ABELARDO DE LA ESPRIELLA, conforme se indicó en el cuerpo de este proveído.-

SEGUNDO: DECRETAR LA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN en favor de ABELARDO DE LA ESPRIELLA, por no haber cometido el hecho, conforme se señaló en el cuerpo de este proveído.-

Así mismo, la Resolución inhibitoria del 28 de febrero de 2017, proferida por la FISCALÍA SEXTA ESPECIALIZADA dentro del radicado no. 417 SIJUF. Declaró: (…) “proferir como consecuencia de lo anterior, resolución de carácter INHIBITORIO, ordenándose el archivo del diligenciamiento una vez ejecutoriada la presente determinación.

--

Uno de los testigos de la Corte Suprema en el proceso por la parapolítica le reveló a la Corte Suprema las negociaciones que se adelantaron en la cárcel de Itagüí para recolectar $4.000 millones de pesos que, según él, habría pedido el abogado Abelardo de la Espriella para “tocar” a los magistrados de la Corte Constitucional en un caso de tutela

“Nosotros en Itagüí, de esto le puede hablar Mancuso, resulta que hubo una tutela que impuso un hombre del bloque Helmer Cárdenas, del grupo del alemán, que para la sedición o yo no sé, que para concierto para delinquir y este hombre nos pidió $4.000 millones que porque ya tenía eso cuadrado en la Corte Constitucional”, precisó Sierra

La declaración fue tomada el 8 de junio de 2010 en una cárcel de Virginia, y en ella también estuvo presente el procurador delegado Jairo Salgado Quintero

El "tuso" Sierra explicó que se acordó que algunos pagaran $370 millones de pesos, como en el caso de Mancuso a quien sí hizo el aporte, otros $200 millones o incluso $100 millones, como en el caso de Hernán Giraldo, “para recoger $4.000 millones que costaba la tocada de los magistrados”

“Esa prueba escrita, la contabilidad de eso, yo la aporté aquí en los EE.UU., aquí la tienen”, precisó Sierra, quien aseguró que él era el contador de los paramilitares presos en la cárcel de Itagüí. Según el “tuso” Sierra los $4.000 millones no fueron entregados porque alias el alemán, “se dio cuenta de que eso no era cierto como todo lo que hacía Abelardo”

En su declaración también aseguro que para no ser excluido de justicia y paz “él (Abelardo de la Espriella) me pidió “un millón de dólares, porque me decía que la mitad era para Sabas. Verdad o mentiras tendrá la verdad Abelardo, pero es que Abelardo es un bandido”, insistió el “tuso” Sierra en su declaración al entonces jefe investigador de la parapolítica, Iván Velásquez

Los magistradosPara el momento en que se produjo la declaración del “tuso” Sierra hacían parte de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub (quien llegó en abril de 2009), María Victoria Calle (abril 2009), Luis Ernesto Vargas (marzo 2009), Mauricio González (septiembre de 2009), Gabriel Eduardo Mendoza (febrero 2009) y Jorge Iván Palacio (2009)

Así mismo, Humberto Sierra (quien llegó en septiembre de 2004 y se retiró en 2012), Juan Carlos Henao (quien había llegado el 1 de marzo de 2009 y renunció en 2012 para asumir la rectoría de El Externado) y Nilson Pinilla (quien llegó en 2006 y dejó el cargo en junio de 2014)

Según el abogado Abelardo de la Espriella la presunta tutela a la que se refiere el “tuso” Sierra habría sido presentada en 2008. Para esa época hacían parte de la Corte Rodrigo Escobar Gil (febrero 2001 – enero 2009), Clara Inés Vargas (marzo de 2001 – febrero 2009), Marco Gerardo Monroy (marzo 2001 – febrero 2009), Jaime Córdoba Triviño (marzo 2001 – febrero 2009), Manuel José Cepeda (febrero 2001 – enero 2009) y Jaime Araujo Rentería (marzo 2001 – febrero 2009).