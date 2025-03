Nadal no participará en el Abierto de Estados Unidos

Rafael Nadal, número dos del mundo, no podrá defender el título en el próximo Abierto de Estados Unidos, último grande de la temporada

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de una red social, el tenista indica: "Siento anunciar que no podré participar en el US Open, torneo en el que en los últimos años he tenido muy buenos resultados"

"Entenderéis que es un momento duro para mí porque es un torneo que me encanta y en el que tengo muy buenos recuerdos, de los fans, de los partidos nocturnos, de tantas cosas", explica

Asimismo, apunta que no le "queda otra que aceptar" que no puede "competir este año y como siempre trabajar para que cuando vuelva esté preparado de la mejor manera para competir"

El número dos del mundo se está recuperando de la lesión en la muñeca derecha sufrida en una sesión de entrenamiento el pasado 30 de julio que ya le ha impedido participar en los Masters 1000 de Toronto (Canadá) y Cincinnati (Estados Unidos)El Abierto de Estados Unidos comenzará en Flushing Meadows el próximo 25 de agosto.