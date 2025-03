Nadal y Verdasco, las dos cartas de Corretja para enfrentar a Ucrania

Fernando Verdasco acompañará a Rafael Nadal en los encuentros individuales de la eliminatoria por la permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis contra Ucrania este fin de semana en la Caja Mágica en Madrid, y será el zurdo madrileño quien abra la competición contra Alexander Dolgopolov

Alex Corretja, capitán del equipo, ha confiado en el entusiasmo y gran forma de Rafael Nadal, que desde su llegada a Madrid se ha postulado para ser el estandarte del conjunto español, y en las mayor adaptación de Verdasco a la pista madrileña, ya que fue el primero en llegar, tras ser eliminado en la primera ronda de Nueva York por el croata Ivan Dodig, y lleva aquí quince días entrenándose a tope a las órdenes de su técnico Ricardo Sánchez

"A veces las decisiones son difíciles de tomar y sufrimos por ellas", dijo Corretja al justificar la inclusión de Verdasco, que ahora figura en el puesto 33 del mundo, en vez de Robredo, cuartofinalista en Nueva York, y que ocupa el 19

Tommy, que no competía desde marzo de 2010 en la eliminatoria que España ganó contra Suiza en la plaza de toros de La Ribera en Logroño, disputará el doble junto con Marc López el sábado, pero Alex también dejó entrever que dependiendo de como se de el primer día, se pueden hacer cambios

Aunque no lo dijo, Corretja también puede justificar el regreso de Verdasco al equipo (desde la final de Sevilla contra Argentina en 2011 no actuaba) y a los individuales, porque no ha perdido jamás con los dos jugadores que lucharán en los individuales por Ucrania. Dos veces ha ganado al número uno Dolgopolov (40 del mundo), en Roma (tierra) en 2012, y Eastbourne (hierba) en 2013, y una vez a Starkhovsky (92) en Niza (tierra) en 2010

El escenario, La Caja Mágica, sede habitual del Masters 1000 de Madrid, albergará por primera vez una eliminatoria de Copa Davis. La pista central Manolo Santana cuenta con un aforo para 12.500 espectadores y desde que fue elegida como sede se iba a convertir en el recinto en el que se festejase la elección de Madrid como sede de los JJ.OO. de 2020, truncada el pasado siete de septiembre en Buenos Aires

Esta eliminatoria servirá para que Madrid albergue de nuevo la Davis, después de cinco años, cuando España derrotó en semifinales a EE.UU. en la Plaza de las VentasLa confrontación marcará el regreso de Rafael Nadal a esta competición desde diciembre de 2011 cuando el manacorense contribuyó a la victoria en la final contra Argentina disputada en el estadio olímpico de Sevilla. Nadal llega pletórico de forma y disposición tras ganar por segunda vez el Abierto de Estados Unidos, teniendo al alcance el puesto de número uno del mundo, en la próxima gira asiática en octubre, en los torneos de Pekín y Shanghai

Esta noche, el zurdo de Manacor ha podido dormir casi siete horas y media, y por lo tanto se encuentra más recuperado y con el ánimo suficiente como para hacer temblar al conjunto rival y enfrentarse en condiciones el viernes en el segundo partido de la jornada al número dos Sergiy Stakhovsky

"Queremos salvar la categoría porque creo que perder el Grupo Mundial seria algo que no estaría en nuestras ilusiones. Tenemos ilusión y motivación para pasar la eliminatoria y luchar por cosas importantes los próximos años", dijo Rafa

El balear tiene un balance de 20 victorias y solo una derrota en Copa Davis, donde nadie le ha derrotado sobre tierra batida. En este caso ha tenido poco tiempo de adaptación tras ganar tres torneos seguidos sobre pista dura, Cincinnati, Montreal y el Abierto de EE.UU. y completar una inmaculada racha en cemento, pero en los entrenamientos en la Caja Mágica, ya ha dado muestras de su fenomenal adaptación al cambio de superficie y horario

Robredo, que aceptó su puesto con deportividad, viene de completar una gran actuación en el Abierto de EE.UU. donde llegó hasta los cuartos de final para ser parado en seco por Nadal, aunque antes tuvo la fuerza suficiente para convertirse en el segundo jugador en la historia en superar tres partidos seguidos con desventaja de dos sets a cero

Será el primer enfrentamiento entre España y Ucrania, y una lucha desesperada por lograr la permanencia, en el caso español, del Grupo Mundial, y el ascenso a esta Primera División para Ucrania, gracias a su última victoria ante Suecia por 3-2 en el último partido de la zona 1 de Europa-Africa

En aquella eliminatoria Sergiy Stakhovsky se convirtió el héroe local al lograr el último punto de la contienda. Ucrania remontó en la última jornada, un 2-1. Este próximo miércoles, a las 11 horas, y desde Londres, tendrá lugar el sorteo para la temporada de 2014,Stakhovsky es la gran baza del capitán ucraniano Mijail Filima, que confía a ciegas en este jugador, a pesar de que después de vencer a Roger Federer en la segunda ronda de Wimbledon, luego encadenó cinco derrotas en la primera ronda de los siguientes torneos. Hoy, Filima sacó pecho al recordar esta hazaña de su jugador

Para España el reto es superar de nuevo este difícil trance de la lucha por sobrevivir en la primera división del tenis mundial, algo que ha logrado cuatro veces ya en los últimos 17 años, y que se ha producido después de ceder ante Canadá en la primera ronda de este año por 3-2, primera derrota en la ronda inicial después de la encajada ante Bielorrusia en Minsk en 2006.