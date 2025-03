Nadal: 'Aún tengo molestias en mi rodilla'

El tenista español Rafael Nadal reveló que no está recuperado del todo de la lesión de rodilla que lo ha mantenido alejado de las pistas, aunque ha precisado que está "deseando" llegar a Chile para reaparecer, disputar el abierto de Villa del Mar y "hacer un buen torneo"

"El dolor no me deja hacer ciertos movimientos, pero espero que desaparezcan", ha afirmado Nadal en una declaraciones realizadas hoy a la cadena SER, poco después de efectuar una sesión de entrenamiento en la localidad mallorquina de Manacor junto a su tío y entrenador, Toni Nadal

El exnúmero uno del mundo ha expresado, asimismo, sus dudas con respecto a si volverá desarrollar todo el potencial de su juego debido a la lesión

"No se si volveré a jugar al mismo nivel, ni me lo planteo ahora mismo. Si la rodilla deja de dolerme, no veo por qué no debo jugar a un nivel alto en tierra", ha señalado

Nadal, que no compite desde el pasado 28 de junio, en el torneo de Wimbledon, donde fue eliminado por el checo Luka Rosol, ha escrito en su cuenta de Twitter que está "deseando" llegar a Chile y que espera "hacer un buen torneo"

Nadal tiene previsto disputar los torneos de Viña del Mar, Sao Paulo y Acapulco

Toni Nadal, por su parte, ha indicado que su pupilo, en un partido de entrenamiento, había ganado al tenista español Tomy Robredo, "lo que indica que no estamos lejos", y ha añadido: "No se trata de competir a un nivel alto, pero sí a un buen nivel"