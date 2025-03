Sofía Vergara entre las 100 celebridades más poderosas del mundo

La actriz y cantante estadounidense Jennifer López es la celebridad más influyente del mundo en 2012, destronando a Lady Gaga, según la clasificación de la revista Forbes publicada el miércoles, que incluye a la colombiana Sofía Vergara

Jennifer López destronó a Lady Gaga como la celebridad más poderosa del mundo, según una lista publicada hoy por la revista Forbes en la que la reina de la televisión estadounidense Oprah Winfrey ocupa el segundo puesto. La cantante de temas como "Let''s Get Loud" y "Love Don''t Cost A Thing" se ha visto catapultada desde el puesto número 50 del año pasado hasta encabezar el ránking de las 100 estrellas del cine, la televisión, la música y el deporte más influyentes. "La triple amenaza latina logró que su puesto de jurado de American Idol se transformara en exitosas canciones, un aumento de las ventas, tres nuevas películas y más seguidores", destacó Forbes, que mide tanto la fama como el poder y el dinero de las estrellas. JLo, que el verano pasado se separó de Marc Anthony, ha amasado durante el último año unas ganancias de 52 millones de dólares, más del doble que los 25 millones del año anterior, según los datos recopilados por Forbes. La estrella de origen puertorriqueño arrebató el trono a la neoyorquina Lady Gaga, que este año baja al quinto puesto porque no ha estado de gira, aunque sus ingresos también fueron de 52 millones de dólares y su influencia en las redes sociales sigue siendo "tremenda". La diva de la televisión estadounidense Oprah Winfrey se aferra al segundo lugar del ránking pese a que sus ingresos se desplomaron un 43 % hasta 125 millones de dólares en un año "desafiante" para ella mientras saca adelante su nuevo canal por cable, OWN. Con sus 18 años, el ídolo adolescente Justin Bieber se cuelga la medalla de bronce gracias a sus 21 millones de seguidores en Twitter y sus 12 millones de discos vendidos hasta ahora, que han conseguido que el joven canadiense ganara 55 millones de dólares. El cuarto puesto es para otra diva de la canción, Rihanna, quien cuenta con 53 millones de seguidores en Facebook y gracias a éxitos como "We Found Love" y "Talk That Talk" ganó 53 millones de dólares hasta mayo pasado. Los diez primeros puestos de ese ránking, dominados por las mujeres, los completan Britney Spears (6), la estrella de la televisión Kim Kardashian (7), la cantante Katy Perry (8), el actor Tom Cruise (9) y el cineasta Steven Spielberg (10). Pese a que la lista está capitaneada por una latina, entre las cien celebridades sólo hay otras siete iberoamericanos o de origen hispano: el futbolista portugués Cristiano Ronaldo (44), el tenista español Rafael Nadal (47) y el futbolista argentino Lionel Messi (50). Les siguen la pista la modelo brasileña Gisele Bundchen (61), el jugador de béisbol de origen dominicano Alex Rodríguez (63), la modelo y actriz colombiana Sofíaa Vergara (76) -que aparece por primera vez en el ránking gracias a su papel en "Modern Family" y la modelo brasileña Adriana Lima.