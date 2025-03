Santiago Giraldo y Alejandro Falla eliminados en Masters 1000 de Miami

El español Rafal Nadal alcanzó la tercera ronda del torneo de tenis de Miami, segundo Master 1000 de la temporada, tras pasar por encima del colombiano Santiago Giraldo, al que venció por un contundente 6-2 y 6-0 en una hora y nueve minutos. Nadal, que busca su primer triunfo en Miami pese a que ha disputado tres finales, no tuvo contemplaciones con su rival pese a que comenzó un tanto frío el encuentro, ya que tuvo que esperar hasta el quinto juego para romper el servicio de un combativo Giraldo. A partir de ahí las cosas fueron más rodadas para el español, que se hizo con la primera manga por 6-2 en 36 minutos tras romper el servicio de nuevo del colombiano en el último juego. El segundo set fue un paseo para el número dos del mundo. Rompió el servicio de Giraldo en el segundo juego, la primera ocasión de que dispuso, y a partir de ahí no cejó en su empeño hasta llevarse la manga en blanco. En tercera ronda se enfrentará al checo Radek Stepanek. Principales resultados:Hombres - Segunda ronda: Gilles Simon (FRA/N.13) derrotó a Roberto Bautista (ESP) 6-4, 6-2 Jurgen Melzer (AUT/N.22) a Robin Haase (NED) 7-6 (7/2), 3-6, 6-4 Andy Murray (GBR/N.4) a Alejandro Falla (COL) 6-2, 6-3 Oleksandr Dolgopolov Jr. (UKR/N.18) a Antonio Veic (CRO) 6-4, 7-5 Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.6) a Xavier Malisse (BEL) 7-5, 7-5 Philipp Kohlschreiber (GER/N.32) a Frederico Gil (POR) 6-2, 7-5 Florian Mayer (GER/N.19) a Ivan Dodig (CRO) 6-4, 7-5 Janko Tipsarevic (SRB/N.9) a David Nalbandian (ARG) 7-5, 6-3 Florian Mayer (GER/N.19) a Ivan Dodig (CRO) 6-4, 7-5 Radek Stepanek (CZE/N.25) a Tommy Haas (GER) 7-6 (7/4), 6-1 Milos Raonic (CAN/N.26) a Arnaud Clement (FRA) 7-6 (9/7), 6-2 John Isner (USA/N.10) a Nikolay Davydenko (RUS) 2-6, 6-3, 6-4 Kei Nishikori (JPN/N.16) a Lukas Lacko (SVK) 6-3, 6-3 Lukas Rosol (CZE) a Marcel Granollers (ESP/N.24) 2-6, 6-3, 6-1 Tomas Berdych (CZE/N.7) a Nicolas Mahut (FRA) 7-5, 6-1 Grigor Dimitrov (BUL) a Juan Ignacio Chela (ARG/N.29) 6-2, 4-6, 6-4 Rafael Nadal (ESP/N.2) a Santiago Giraldo (COL) 6-2, 6-0 Mujeres - Segunda ronda: Jie Zheng (CHN) a Angelique Kerber (GER/N.18) 7-6 (7/4), 6-1 Dominika Cibulkova (SVK/N.16) a Anna Tatishvili (GEO) 7-5, 6-1 Garbiñe Muguruza (ESP) a Vera Zvonareva (RUS/N.9) 6-4, 6-3 Silvia Soler (ESP) a Kaia Kanepi (EST/N.31) 7-5, 6-3 Maria Kirilenko (RUS/N.22) a Alisa Kleybanova (RUS) 7-6 (7/1), 6-3 Aleksandra Wozniak (CAN) a Monica Niculescu (ROM/N.28) 4-6, 6-3, 6-4 Ana Ivanovic (SRB/N.15) a Vania King (USA) 6-4, 7-5 Flavia Pennetta (ITA/N.24) a Lourdes Domínguez (ESP) 6-4, 2-6, 6-0 Maria Kirilenko (RUS/N.22) a Alisa Kleybanova (RUS) 7-6 (7/1), 6-3 Agnieszka Radwanska (POL/N.5) a Madison Keys (USA) 6-1, 6-1 Heather Watson (GBR) a Lucie Safarova (CZE/N.27) 6-2, 6-1 Victoria Azarenka (BLR/N.1) a Michaella Krajicek (NED) 6-3, 7-5 Simona Halep (ROM) a Nadia Petrova (RUS/N.32) 6-3, 6-2 Ksenia Pervak (KAZ) a Francesca Schiavone (ITA/N.11) 6-4, 4-6, 7-5 Daniela Hantuchova (SVK/N.20) a Kateryna Bondarenko (UKR) 6-7 (4/7), 6-2, 7-6 (7/4) Marion Bartoli (FRA/N.7) a Polona Hercog (SLO) 5-7, 6-2, 6-1 Venus Williams (USA) a Petra Kvitova (CZE/N.3) 6-4, 4-6, 6-0