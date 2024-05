CDV del Distrito y Grupos organizados reciben dotación alimentaria para mayores activos

“Me ha ido espectacular en este Centro de Vida. No fallo ningún día. Me siento mejor que en mi casa, de hecho si hubiese dormitorio, aquí me quedaba. Con los alimentos nos ha ido muy bien”, manifiesta Esther Lara, con euforia, como beneficiaria del Centro de Vida de El Socorro, al ver llegar la tercera dotación alimentaria entregada a los 30 Centros de Vida del Distrito.

Personal de la Secretaría de Desarrollo Social y de su Unidad de Adulto Mayor se encargó de inspeccionar y acompañar el proceso de entrega de dotación alimentaria, teniendo en cuenta la cantidad y calidad de los mismos.

Esta es la tercera ocasión en el 2024 que se hace entrega de alimentos a los Centros de Vida, mientras que para los Grupos Organizados es la segunda vez.

“Estamos velando y contribuyendo a la atención integral de las personas mayores. Queremos que la calidad nutricional de ellos mejore desde la misma manipulación y calidad de los alimentos”, comenta Marisol Jiménez, coordinadora de la Unidad de Adultos Mayores.