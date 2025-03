El tenista Fernando González anuncia su retiro

El chileno Fernando González anunció este jueves que se retirará del tenis profesional en marzo después del Masters 1000 de Miami

González, de 31 años, pondrá fin a doce años de una trayectoria deportiva que en los últimos meses estuvo lastrada por las lesiones

"Fueron meses muy duros para mí, en los cuales me di cuenta que no tengo la energía que necesito ni estoy dispuesto a hacer todo lo que tengo que hacer para estar donde quiero estar. Ante el respeto que mi actividad merece, decidí dar un paso al costado", dijo el tenista en una conferencia de prensa. El palmarés de González, que en la actualidad ocupa la posición 268 del ránking mundial, incluye once títulos en el circuito profesional y tres medallas olímpicas en Atenas 2004 y Pekín 2008. Entre enero y mayo de 2007, el "Bombardero de La Reina", como es conocido en su país, ocupó la quinta plaza del ránking de la ATP, su mejor clasificación. "El tenis me ha dado unas vivencias increíbles, conocí mucha gente admirable, maravillosa, experiencias al límite", dijo González, visiblemente emocionado

El tenista explicó que tomó la decisión de retirarse hace varias semanas y recordó que siempre tuvo la intención de jugar profesionalmente hasta los 30 años. "Siempre dije que iba a jugar hasta los treinta años y en los últimos meses no paraba de pensar. La decisión concreta la tomé hace unas tres semanas", indicó. González explicó que eligió el Masters de Miami para despedirse porque es un torneo muy especial para él. "Elegí Miami porque significa algo importante para mí, viví muchas cosas importantes allá. Allá tengo amigos, me ayudaron mucho y hay una gran colonia de chilenos", apuntó. Además aseguró que seguirá ligado al tenis al frente de una fundación con su nombre que pondrá en marcha. Fernando González es el único deportista chileno con tres medallas olímpicas. En Atenas 2004 consiguió el oro en dobles junto a Nicolás Massú y el bronce en la categoría individual, mientras que en Pekín 2008 se quedó con la plata, tras perder en la final ante el español Rafael Nadal