Más de 250 familias damnificados por las lluvias en 4 municipios del departamento de Sucre

En Sucre, Sucre, en la Mojana, unas 174 viviendas resultaron destechadas por los fuertes vientos huracanados que se presentaron en las últimas horas principalmente en los barrios Santa Lucía , Juan Veintitrés, Santander , Mojanitas y en 5 corregimientos

Además resultaron destechadas la sede administrativa y 4 aulas de un colegio y 40 viviendas resultaron inundadas al colapsar el alcantarillado

En San Pedro, sub región Sabanas, las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de un arroyo que inundo decenas de viviendas en los barrios La Concepción y Tío Agustín, cuyos habitantes perdieron sus enceres

En el corregimiento Chinulito, de Colosó, 70 viviendas resultaron inundadas por el desbordamiento de un arroyo que arrastró con enceres, electrodomésticos y animales

En Ovejas , una casa de desplomó como consecuencia de las lluvias y los fuertes vientos que causaron estragos en cultivos en la zona rural . El gobierno departamental anunció que habrá ayudas en alimentos y materiales para la reparación de las viviendas afectadas