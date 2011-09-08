Capturados 31 integrantes de las 'bacrim' en Córdoba, Sucre y Cundinamarca

En el desarrollo de la operación 'Troya', agentes del Das, policía, ejército, armada y CTI, capturaron a 31 presuntos integrantes de la banda criminal emergente 'paisas-rastrojos', en acciones que se cumplieron en el norte de Córdoba, y en municipios de Sucre, Bolívar y Cundinamarca

Entre los capturados hay un sub oficial y un patrullero de la policía, así como un sub oficial y un infante de marina de la armada nacional, quienes al parecer eran cómplices de las bandas criminales emergentes

Hasta el momento se ha conocido la identidad del suboficial de policía Miguel Alberto Guerra, quien por más de un año se desempeñó como comandante de la estación de policía de San Antero, uno de los municipios del radio de acción de esta estructura ilegal

Las autoridades reportaron que en el grupo de los capturados están cuatro de los cabecillas de la organización ilegal: alias Douglas, encargado del negocio del narcotráfico, y los alias de Jairo, el Gato y Gina, jefes de las acciones sicariales en la zona

A estas personas se les atribuye la mayoría de los homicidios sucedidos en la zona costera del departamento de Córdoba durante los años 2009, 2010 y 2011