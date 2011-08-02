El Polo avanza en concesión de avales y apoya a Urrutia para la Alcaldía de Cali

El Polo Democrático ha extendido hasta el momento más de tres mil 200 avales a candidatos de todo el país para las elecciones de octubre, y espera tener resueltas todas las peticiones a más tardar el próximo viernes, sostuvo el presidente de ese partido de izquierda, Jaime Dussán Calderón

Uno de los últimos avales concedidos fue para la Alcaldía de Cali a la ex medallista olímpica María Isabel Urrutia, quien no en los últimos días solicitó su inscripción como miembro de ese partido y le fue aceptada, por lo que el Comité Ejecutivo Nacional extendió el respaldo este lunes

Hasta el momento el Polo solo ha negado cuatro avales a candidatos que se encuentran incursos en investigaciones disciplinarias aún no falladas, pero a quienes la directiva les pidió retirar sus nombres para evitar inconvenientes, dijo Dussán

El presidente del Polo confirmó que la colectividad llevará candidatos propios a gobernación en departamentos como Sucre, Atlántico, Bolívar, La Guajira, Valle y Tolima, mientras que ha autorizado varias alianzas en diferente regiones, con sectores progresistas, aspiraciones cívicas y con organizaciones sociales de diferente tipo

En Cundinamarca no hubo candidato propio ni se posibilitaron alianzas, por lo que el Polo pedirá a sus militantes que en este departamento se vote en blanco para la gobernación, dijo Dussán