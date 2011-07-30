Bernardo Moreno permanecerá detenido el fin de semana en los calabozos del CTI

El presidente Juan Manuel Santos, lamentó la determinación de la justicia de enviar a la cárcel al ex secretario general de presidencia Bernardo Moreno, se mostró confiado en que pueda demostrar su inocencia

“Me duele muchísimo, yo espero que pueda demostrar su inocencia y lamento mucho que esto haya sucedido”El jefe de Estado agregó que mantuvo una relación muy cercana como compañero de trabajo con Bernardo Moreno durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe

El exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno fue privado de su libertad por decisión de la magistrada Marlene Orjuela, del Tribunal Superior de Bogotá, dentro de la investigación por el espionaje telefónico realizado por el DAS, en el que este habría participado

La funcionaria consideró que Moreno Villegas podría obstruir la Justicia

Una de las principales pruebas en las que se soporta esta decisión es el testimonio del capitán Jorge Alberto Lagos, exdirector de Contrainteligencia del DAS, quien aseguró ante la Fiscalía que Moreno participó en varias reuniones con el propósito de obstruir la investigación

La defensa del exfuncionario presentó un recurso de reposición frente a la decisión de la magistrada, que todavía no ha decidido cuál podría ser el lugar de reclusión del exfuncionario

Moreno Villegas fue secretario general de Presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y se convierte en el segundo alto funcionario de esa administración en ser enviado a prisión

La Fiscalía pidió prisión para Bernardo MorenoLa fiscal general de la Nación, Viviane Morales, confirmó que sí hubo una reunión entre el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno y el exabogado del capitán, Jorge Alberto Lagos, exjefe de contrainteligencia del DAS, donde se habrían intentado manipular pruebas

La Fiscal indicó que la entidad inició, frente a las nuevas pruebas aportadas por las víctimas de las llamadas 'chuzadas' del DAS, una investigación, según la cual se buscaba confirmar lo manifestado por el capitán Lagos en una declaración juramentada

Sostuvo que se realizó una inspección al Club el Nogal para obtener elementos materiales de prueba o evidencias físicas que permitieran establecer si efectivamente se llevó a cabo esta reunión del 15 de mayo del 2009, así como entrevistas al capitán Lagos y otros de los implicados

"La inspección al Club el Nogal arrojó como resultado que efectivamente hay evidencia documental que demuestra que el día 15 de mayo de 2009, se llevó a cabo una reunión en el salón reservado Oslo, en el piso 9 de ese club a la cual asistieron el acusado Bernardo Moreno y el abogado Rafael Martínez, a esa reunión también asistieron, Gabriel Martínez Reyes Copelo e Iván Guillermo Lizcano Ortiz, personas que al parecer eran altos directivos del Canal RCN", sostuvo la Fiscal

Añadió que dicha reunión corrobora la versión del capitán Lagos y las víctimas, la cual fue presentada en días pasados y que además el exfuncionario del DAS se ratificó en sus denuncias a través de una entrevista que se le realizó en las últimas horas

En la ampliación de la declaración, el capitán Jorge Alberto Lagos indicó que se entero de la reunión por información que le entregó su primer abogado, Rafael Martínez, y que hasta ahora decidió informar de la misma para que fueran aclaradas algunas situaciones que se estaban presentando

En su declaración, Lagos dijo que logró comprobar con su entonces abogado que sí hubo tal reunión y que esta se concretó por una invitación que hizo un exfuncionario de la Fiscalía General de la Nación

"Me manifestó que por invitación de un funcionario que trabajaba en prensa, en la Fiscalía General de la Nación, lo había invitado a un restaurante del barrio la Macarena de Bogotá y que estando allí con este funcionario llegó el señor Bernardo Moreno, quien había llegado muy preocupado por las declaraciones que yo había dado en la Fiscalía y que al momento de esa reunión ya habían sido filtradas a los medio de comunicación y que el doctor Bernardo Moreno estaba preocupado por el hecho de que en ellas se hablaba de él", sostuvo Lagos en su nueva declaración

El exfuncionario del DAS, indicó que su entonces abogado le dijo que al parecer lo que pretendía el exfuncionario de Palacio era que él (Capitán Lagos) manifestara a los medios de comunicación que Bernardo Moreno no tenía ninguna investigación que se le adelantaba sobre las irregularidades del DAS y que si no era él, que fuera su abogado

La Fiscal Viviane Morales, frente al abogado Rafael Martínez, indicó que se hicieron las tareas de búsqueda y que se le intento recibir una entrevista en el municipio de Santiago de Tolú, en el departamento de Sucre, pero que allí el abogado se negó a dar cualquier declaración frente a este tema

Morales indicó que además se entrevistó a Rodrigo Barrera, quien fue jefe de prensa de la Fiscalía General de la Nación y que este dijo estar ajeno a estos hechos. No obstante, explicó que Álvaro Ayala Tamayo, uno de los asesores del exfiscal general Mario Iguarán, en algunas ocasiones se hacía pasar o lo identificaban como jefe de prensa de la entidad y que además parecía tener alguna relación con Bernardo Moreno

Ante dicha situación, la Fiscalía ordenó una entrevista a Álvaro Ayala para conocer su versión y que él manifestó que conoció del escándalo del DAS, por todo lo publicado en los medios de comunicación y que no tenía acceso a dicha investigación

"Cuando estalló el escándalo, a través de los medios de comunicación, yo trabaja como periodista en la oficina de prensa de la Fiscalía General (...) y trabajé hasta el 10 de diciembre del año 2009", sostuvo Ayala frente a su desempeño en la entidad como funcionario

En la entrevista aseguró que sí conoció a Bernardo Moreno, porque son de Armenia y que son amigos desde la niñez, pero que durante el tiempo que fue secretario de palacio nunca le pidió trabajo, ni tampoco contrato alguno, que siempre fue relación de amistad

Ante una pregunta que le hizo la Fiscalía, de haber tratado con Bernardo Moreno el tema de las 'chuzadas' del DAS, Ayala indicó que nunca habló de ese tema con él, y además manifestó que si conoció al abogado Rafael Martínez, cuando este se desempeñó como exfiscal de Derechos Humanos

Frente a la reunión materia de investigación dijo que supo de la que se llevó a cabo en un restaurante de la Macarena, pero que la llevada a cabo en el Club el Nogal no tuvo conocimiento

"Una tarde de mayo de 2009 (...) sorpresivamente me encontré que el exfiscal Rafael Martín, andaba indignado haciéndole reclamo a unos colegas míos por la publicación de una noticia - le dije Rafael qué es lo qué pasa, me respondió: Álvaro, lo de siempre que ustedes los periodistas todos lo publican al contrario. A qué se está refiriendo le contrapregunté - Me dijo: que yo soy el abogado del capitán Lagos dentro de la investigación por las chuzadas del DAS, y ustedes los periodistas metiéndome a mí, modificaron la declaración y estoy pidiéndoles que rectifiquen", señala Ayala en su declaración

Añadió que de inmediato le dijo que ese grupo de periodistas no tenían que ver, porque no eran los que publicaron la declaración del capitán Lagos, y que dicha nota la publicó Juan Carlos Giraldo del canal RCN, y que sugirió contactarlos para que se aclarara, con una entrevista, el supuesto error en la nota

En su declaración Ayala dijo que le propuso concretar otras entrevistas para que dijera lo que deseara frente a la declaración de Lagos por esa época y que éste le manifestó que no podía hablar a los medios, pero que su interés era que en Presidencia y la opinión pública conocieran la realidad

"Me preguntó: Ud tiene contactos en la Casa de Nariño? - y le respondí, sí, soy amigo de Bernardo Moreno, le consigo una entrevista con él? Ok, Álvaro lo voy a pensar, gracias", sostuvo Ayala en la declaración

El periodista sostuvo que uno o dos días después Martínez le preguntó que si aún estaba en firme la posibilidad de hablar con Bernardo Moreno y que ante esta situación concretó un encuentro en el barrio La Macarena y que a partir de ahí ellos se fueron al Club el Nogal

Finalmente indicó que después se encontró con Bernardo Moreno quien le dijo se llegó a un acuerdo para corregir una noticia por parte de RCN, según la cual se trataba de una declaración de Jorge Alberto Lagos que al parecer no estaba ajusta a la verdad.