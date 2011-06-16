Asesinados otros dos campesinos en el Huila

Los labriegos Jorge Luis Suárez Díaz de 32 años y Gerardo Vargas Collazos de 41, se convierten en las nuevas víctimas de la ola de violencia que se ha desatado en áreas rurales de varios municipios del sur, centro y occidente del Huila

En el primer caso, fue acribillado a tiros el campesino Jorge Luis Suárez por desconocidos en su finca en la zona rural del municipio de Gigante en el centro del departamento y en Garzón murió Gerardo Vargas, después de recibir cuando atendía su negocio, una herida en el pecho con una botella

Las autoridades del departamento tienen estadísticas, según las cuales, un total de ocho labriegos han sido asesinados en similares circunstancias, en el mes de mayo y lo que va corrido del mes de junio, en la zona rural de varios municipios del departamento