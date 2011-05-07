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Ataque del ELN deja diez casas destruidas y el hospital averiado en Sucre, Cauca

Un civil herido, diez casas averiadas y daños en los laboratorios y sala de urgencias del hospital local, dejó el ataque con explosivos lanzados por el ELN contra el municipio de Sucre en el sur del departamento del Cauca

Los guerrilleros llegaron al comienzo de la madrugada de hoy sábado y lanzaron granadas y explosivos con el sistema artesanal llamado tatuco, cuyo ruido ensordecedor despertó a los pobladores que permanecieron ocultos en sus viviendas

El general Orlando Pineda, comandante de la regional cuatro de la policía nacional, informó que los guerrilleros fueron repelidos valerosamente por sus hombres, acantonados en la población, defendiendo al municipio de una acción que hubiese podido causar daño a la población civil

El enfrentamiento se extendió hasta el final de la madrugada y en la mañana se cumple una evaluación de los daños causados por este ataque del ELN

Sucre, ubicado a 230 kilómetros de Popayán, en el sur del Cauca, es un municipio poco mencionado por incursiones de la guerrilla en el Cauca, a pesar de estar ubicado en el triangulo geográfico donde se unen otras poblaciones como Patía, Almaguer y Bolívar, que históricamente han sido blanco del accionar de las Farc