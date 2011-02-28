Abatido guerrillero que habría participado en incineración de un bus en la vía a Tumaco

Tropas del la brigada 23 del Ejército reportaron la muerte en combate de un presunto integrante de la columna móvil Mariscal Sucre de las Farc en inmediaciones del sitio conocido como Cuchilla el Palmar, Municipio de Ricaurte

Esta persona conocida con el alias de ‘Carraspo’ según las autoridades habría sido uno de los responsables de la quema de un bus de transporte municipal en la vía al mar en noviembre de 2009 donde dos niños y cuatro adultos murieron incinerados. Así mismo en los hostigamientos en el sitio conocido como Palpis del Municipio de Ricaurte en el año 2007 donde fueron asesinados dos policías y dos más resultaron gravemente heridos

Alias ‘Caraspo’ de 26 años de edad tenía vigentes órdenes de captura por rebelión y terrorismo y figuraba en la lista de los delincuentes más buscados en el departamento de Nariño.