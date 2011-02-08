Apagón en municipios de Córdoba y Sucre

Tres municipios de Córdoba y gran parte del departamento de Sucre se encuentran sin servicio de energía eléctrica desde la madrugada de hoy

Eder Buelvas, gerente de Electricaribe en Córdoba, dijo que todo parece indicar que la falla obedece a problemas técnicos en un transformador de Transelca en la subestación eléctrica de Chinú

La situación afecta en Córdoba a los municipios de Cereté, San Carlos y Cienaga de Oro; Montería también resultó afectada pero en estos momentos viene siendo alimentada por una línea de emergencia procedente de la hidroeléctrica de Urrá

Técnicos de Isa y Transelca trabaja para reestablecer el servicio en toda la región