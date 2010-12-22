OIM construirá 750 refugios para damnificados por el invierno

La Organización Internacional para las Migraciones donó al Gobierno de Colombia $860,000 para apoyar la atención de las víctimas de la emergencia invernal

En consideración a que muchos de los damnificados se niegan a abandonar las zonas en riesgo, la OIM determinó construir 750 refugios unifamiliares o “tambos”, nombre que le dan las comunidades nativas y que permiten a los damnificados permanecer cerca de sus casas. Este tipo de construcciones se levantarán en los municipios de Sucre y San Benito Abad, en el departamento de Sucre y Ayapel en Córdoba

Según la OIM, los tambos se edifican sobre plataformas que se elevan sobre la altura del terreno y permiten que las familias mantenerse en un lugar seco y con las condiciones sanitarias necesarias para preservar su vida y su salud