Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 10:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ciencia y medio ambiente

OIM construirá 750 refugios para damnificados por el invierno

Este tipo de construcciones se levantarán en los municipios de Sucre y San Benito Abad, en el departamento de Sucre y Ayapel en Córdoba.

Añadir Caracol Radio en Google

La Organización Internacional para las Migraciones donó al Gobierno de Colombia $860,000 para apoyar la atención de las víctimas de la emergencia invernal

En consideración a que muchos de los damnificados se niegan a abandonar las zonas en riesgo, la OIM determinó construir 750 refugios unifamiliares o “tambos”, nombre que le dan las comunidades nativas y que permiten a los damnificados permanecer cerca de sus casas. Este tipo de construcciones se levantarán en los municipios de Sucre y San Benito Abad, en el departamento de Sucre y Ayapel en Córdoba

Según la OIM, los tambos se edifican sobre plataformas que se elevan sobre la altura del terreno y permiten que las familias mantenerse en un lugar seco y con las condiciones sanitarias necesarias para preservar su vida y su salud

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir