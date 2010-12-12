Habitantes de la Mojana piden ayuda del gobierno luego 7 meses de inundaciones

La situación de las familias damnificadas por el invierno en el sur de Sucre cada día se complica más debido a las pésimas condiciones sanitarias, la falta de trabajo y de alimentos por la disminución de la pesca

Aunque los pobladores de la región están habituados a inundarse cada vez que llega el invierno este año el nivel las aguas han alcanzado niveles históricos especialmente en Sucre, Sucre, San Benito y la zona rural de Caimito

En Sucre, Sucre, los damnificados son todos sus 35 mil habitantes cuyas viviendas en el casco urbano y zona rural están inundadas desde el mes de mayo

Lo peor es que cuando los pobladores esperaban que el fin de año el invierno cediera, el río Cauca volvió a desbordarse cerca de Nechí, Antioquia, agravando la emergencia en toda la Mojana

Según Nubia Mercado una de las afectadas la situación produce tristeza “El agua se ha llevado todo, hay mucha pobreza no hay alimentos la gente esta abandonando el municipio esto es muy lamentable” aseguró a Caracol

Hace dos meses que estas familias no reciben ayuda oficial, lo que ya fue puesto en conocimiento del Gobierno central por parte del gobernador de Sucre, Jorge Barraza Farak, en la sala de crisis instalada por el Ministerio del Interior

En el departamento de Sucre el número de damnificados por el invierno alcanza las 103 mil 627 personas.