Cerca de 1.8 millones de víctimas por el invierno. Zonas costeras, las más afectadas

El Ministerio del Interior reportó este miércoles que el número de personas afectadas por la temporada invernal asciende a un millón 786 mil 731, siendo los departamento de la costa Atlántica los más afectados

Según los informes, el mayor número de víctimas está en el departamento de Bolívar, con 358 mil 115, seguido por Magdalena (265mil 977), La Guajira (208 mil 632), Córdoba (152 mil 051) y Sucre con más de 107 afectados

Por número de familias damnificadas Bolívar y Mgadalena también encabezan el listado, con más de 70 mil y más de 53 mil, respectivamente. Les siguen Guajira (cerca de 39 mil) y Sucre con más de 25 mil

El informe del Ministerio indica que los departamentos menos afectados son Guavires (35 afectados) y Amazonas con unas dos mil personas damnificadas

En Antioquia se reporta el mayor número de desaparecidos por culpa del invierno, con 103. Desde luego la mayor cifra corresponde a desastre de esta semana en el municipio de Bello. Los censos realizados por los organismos de atención de emergencias en el país, hasta el momento hay 367 mil 799 familias afectadas, y el número de muertos por la fuerta ola invernal alcanza la cifra de 206

Un poco más de dos mil viviendas han sido destruidas como consecuencia del invierno y otras 275 mil han quedado averiadas