La policía incautó una tonelada de pólvora en carreteras de Sucre
La incautación de dio luego de que los uniformados detuvieran un camión y descubrieran que en este vehículo se transportaban 250 cajas con juegos pirotécnicos de toda clase.
En un puesto de control de la policía de carreteras ubicado en la troncal de occidente a la altura del municipio de Sampués en el departamento de Sucre
La incautación de dio luego de que los uniformados detuvieran un camión marca Mitsubishi y descubrieron que en este vehículo se transportaban 250 cajas con juegos pirotécnicos de toda clase
En total se incautaron los uniformados de una tonelada de pólvora representada en los juegos pirotécnicos
El conductor del camión, quien es natural de Bogotá, no portaba los documentos que autorizaran el transporte de este tipo de elementos