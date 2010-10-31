Ya son 102 los muertos por las lluvias en Colombia

La temporada de lluvias en el país deja un saldo de 1 millón 50 mil afectados en 28 departamentos del país, de los cuales 102 personas han perdido la vida. La situación en la costa norte del país es preocupante para las autoridades ya que debido a las fuertes lluvias se han presentado inundaciones en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar

En las últimas horas en el departamento de la Guajira más de 800 familias fueron afectadas por inundaciones súbitas, producto de las fuertes lluvias y según las autoridades el panorama no es nada bueno, ya que según reportes del Ideam en los próximos meses las lluvias se incrementarán entre el 30 y 40% y mantendrán su intensidad en el norte y nororiente del país

La zona cafetera y la región Andina también han sido golpeadas por la ola invernal, por deslizamientos de tierra. Además las autoridades mantienen la alerta en la costa pacífica por posibles desbordamientos de los ríos Atrato y San Juan

Carlos Iván Márquez director de Socorro de la Cruz Roja dijo que los recursos para ayudar a los damnificados por la ola invernal se están agotando y agregó que “la próxima semana estaremos haciendo una convocatoria a nivel nacional para que en las 32 seccionales del país se puedan hacer ayudas de carácter alimentario y de elementos de aseo”Según Márquez la temporada invernal irá hasta finales de año y muy probablemente se extienda durante los primeros 3 meses de 2011.