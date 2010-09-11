Entregan restos óseos de víctimas de 'falsos positivos'

Los restos de estas personas que eran civiles inocentes, pero fueron presentadas por integrantes de la Fuerza Pública como guerrilleros dados de baja en combate, serán entregados hoy en Barranquilla. Los cadáveres corresponden a: Douglas Tavera, Dani Alberto Díaz, Paolo Castro Mejía, Jhonsnin Darío Hernández Ortiz y Jan Alexander Palma Martínez, quienes fueron asesinados en marzo de 2006 y febrero de 2007 por miembros del Ejército Nacional. En los tres primeros casos, las víctimas desaparecieron en los alrededores del Cementerio Universal de Barranquilla, donde dos personas les ofrecieron trabajo en fincas algodoneras de Valledupar. Cinco días después fueron encontrados sus cadáveres en Guamachal, caserío rural de San Juan del Cesar en La Guajira

Por estos homicidios ya fueron condenados a 24 años de prisión a los militares: Yamit Díaz Tovar, Wilmer Acosta Vela, Orley Gutiérrez Cabrera, Wilmer Ramos Cantillo, Jonathan Martínez Ospino, Pedro Contreras Ricardo y Gilberto Rosado Rosado

Con respecto a los homicidios de Hernández Ortiz y Palma Martínez, perpetrados el 2 de febrero de 2007 en jurisdicción de Caimito, en el departamento de Sucre, un civil está condenado, otro se encuentra en audiencia pública, y hay más de 15 militares vinculados, un oficial del Ejército entre ellos

La ceremonia se efectuará a las 10:30 de la mañana en la funeraria La Paz de la capital del Atlántico, y a la misma asistirán el coordinador de la Unidad de Derechos Humanos, Hernando Castañeda, fiscales de los casos en investigación, y representantes de la ONU.