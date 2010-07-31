Las lluvias han cobrado en Colombia 60 vidas y 425 mil damnificados

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El director de Socorro Nacional de la Cruz Roja, Carlos Iván Márquez, en diálogo con Caracol Radio, reportó que van 60 muertos producto de las lluvias y son más de 425 mil los damnificados

Así mismo señaló que hay 75 mil viviendas afectadas, 380 de ellas destruidas

Dijo que la situación mas complicada se vive en el Chocó, por el desbordamiento de dos afluentes del río Unquía que mantienen como damnificados a 200 pobladores, entre ellas 35 familias indígenas. La situación por cuenta de las lluvias también es compleja en la región de La Mojana y Majagual en el departamento de Sucre

La Cruz Roja ha hecho un llamado para que quienes quieran colaborar con ayudas, lo hagan en cualquier punto de organización con alimentos no perecederos y elementos de aseo colchonetas y cobijas