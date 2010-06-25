Uruguay venció 2-1 a Corea del Sur y se clasificó a cuartos de final

La selección de Uruguay se convirtió en la primera clasificada para los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica al derrota a Corea del Sur por 2-1 en el encuentro que se disputó en Puerto Elizabeth. Los sudamericanos conocerán este mismo sábado su oponente que saldrá del encuentro Estados Unidos y Ghana

Dos goles de Luis Suárez, máximo goleador de la pasada temporada en Holanda con 35, permitieron a Uruguay superar, con muchas dificultades y avanzar a los cuartos de final del Mundial. Los celestes, que fueron la última de las 32 selecciones en obtener su boleto mundialista, jugaron como es su tradición con los dientes apretados y sufriendo. La primera emoción del partido estuvo del lado de Corea. Una falta ejecutada por el técnico Park Chu Young desde unos 30 metros se estrelló contra el caño derecho de la portería uruguaya con el guardameta uruguayo Fernando Muslera lejos de la acción. Muslera, que no recibió goles en los tres primeros partidos, dijo recientemente, tras verse sorprendido por un remate devuelto por el larguero en el encuentro frente a México (1-0) que los postes son sus amigos. Una vez más quedó demostrado que tiene razón y lo reflejó con su abrazo al poste mientras el balón se iba afuera. Pasado ese susto, y apenas dos minutos después, Edinson Cavani puso un tiro largo para Diego Forlán, el Balón de Oro como máximo goleador de Europa hace dos temporadas, eludió un rival por la banda izquierda y remató cruzado. El balón atravesó al área de manera perpendicular a la portería, el meta surcoreano, entre sorprendido y confuso lo vio pasar y Luis Suárez lo empujó a la valla desprotegida. Los defensas coreanos quedaron mirándose entre sí sin entender nada. Un rato después, cuando logró sobreponerse de la sorpresa, el equipo coreano, que tiene varios futbolistas técnicos y de buen trato del balón, se adueño del centro del campo. Park puso en aprietos a la defensa uruguaya con su movilidad, y un remate suyo a la media hora llevó peligro a la valla celeste. Los dirigidos por Oscar Tabárez se pararon firmes frente a su área, una vez más mostraron el orden y oficio de los partidos anteriores para restar balones y frenar al rival. Casi sobre el final del primer tiempo volvieron las emociones. Suárez (m.38) remató de cabeza y dentro del área menor un balón impulsado por Forlán pero su tiro salió a las manos de Jung Sung Ryon. Respondió Corea con un remate largo y potente de Cha Du Ri que pasó cerca. A dos minutos para finalizar el primer tiempo una "patriada" de Maximiliano Pereira, que se fue a la ofensiva con "sombrero" a un defensa rival incluido dentro del área, casi le de el segundo gol a los celestes, pero su remate colocado fue trabado. En el reinicio el equipo asiático salió con mas bríos y en quince minutos tuvo tres aproximaciones al gol y fue un anuncio de lo que vendría. Lee Young Pyo trepó por la banda izquierda remató al medio y Fucile salvó una jugada de mucho riesgo para su portería. Un nuevo remate de Park Chu Young y otro de cabeza del capitán coreano Park Ji Sung fueron nuevos avisos del empate que llegó poco después. Lee Chung Yong, también de cabeza, aprovechó un fallo generalizado de la defensa uruguaya y dejó sin invicto al portero uruguayo tras 337 minutos. El partido ganó en emotividad y subió la temperatura a pesar del frío y la lluvia, que le puso un condimento extra. Cuando el juego era equilibrado y ambos buscaban la victoria llegó el éxtasis para los uruguayos. Suárez recogió un rebote tras un tiro de esquina, eludió un rival al borde del área grande y remató potente, cruzado y colocado, el portero rival, sólo pudo observar como el balón ingresó en el segundo poste. Un golazo. Quedaban aún minutos para el sufrimiento celeste. Lee Dong Gook, que ingresó en el segundo tiempo, sacó un remate bajo desde posición muy favorable, Muselera tapó a medias y cuando el balón ingresaba a la portería el capitán Diego Lugano salvó el gol y la clasificación. Formaciones:Uruguay: Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, Diego Godín (m.46 Muricio Victorino), Diego Lugano, Jorge Fucile; Diego Pérez, Egidio Arévalo Ríos, Álvaro Pereira (m.73 Nicolás Lodeiro), Edinson Cavani, Diego Forlán y Luis Suárez (m.83 Álvaro Fernández)

Director técnico: Oscar Washington Tabárez. Corea del Sur: Jung Sung-Ryong; Cha Du-Ri, Cho Yong-Hyung, Lee Jung-Soo, Lee Young-Pyo; Lee Chung-Yong, Ki Sung-Yueng (m.84 Kim Dong Jin), Kim Jae Sung (m.60 Lee Dong Gook), Park Ji-Sung; Park Chu-Young y Yeom Ki-Hun

Director técnico: Huh Jung-Moo. Árbitro: Wolfang Stark (ALE) que mostró tarjetas amarillas a los coreanos Kim Jung Woo, Cha Du Ri y Cho Yong Hyung. Incidencias: Primer partido de los octavos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica. Disputado en el estadio Nelson Mandela Bay, de Port Elizabeth, con el campo en estado regular, 15 grados al inicio del encuentro y lluvia durante el segundo tiempo