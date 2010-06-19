Emergencia en Sucre por vientos huracanados

Decenas de viviendas y un colegio destechados dejan lluvias y vientos huracanados registrados en las últimas horas en el departamento de Sucre

Por lo menos 26 familias resultaron damnificadas en el casco urbano de San Benito, al sur de Sucre, tras fuertes lluvias acompañadas de vientos huracanados que se llevaron los techos de sus viviendas

De acuerdo con voceros del Comité Local de Emergencias, que en estos momentos realiza un barrido para establecer con exactitud el número de damnificados, las fuertes brisas se llevaron casi la totalidad del techo de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, afectando a demás la estructura del plantel

Una comisión de la oficina departamental de atención y prevención de desastres de Sucre viaja a la zona afectada para apoyar en la evaluación de los daños y establecer qué ayuda humanitaria se necesita. En la zona rural hasta el momento se sabe que hay algunas viviendas de palma y bahareque destruidas en los corregimientos la Ventura y La Ceiba

De acuerdo con el reporte de los organismos de socorro no se sabe de ninguna persona lesionada como consecuencia del fenómeno natural