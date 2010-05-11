La Fiscalía capturó contratistas testaferros de los paramilitares en Córdoba

Agentes del CTI de la fiscalía seccional Córdoba capturaron al ex diputado de Córdoba y ex alcalde de Sahagún, José Antonio Duque Nader

Junto con el ex alcalde fueron capturados los ex contratistas de la gobernación de Córdoba y de varios municipios de este departamento, el profesor de química Vinicio Bolaño Sánchez, la odontóloga Ingrid Beltrán Esquivia y los enfermeros Neyla Enamorado Torreglosa y Omar Morales Bautista

De acuerdo a la información que maneja la fiscalía estas personas prestaban sus nombres para aparecer como contratistas especialmente de programas del plan de atención básica PAB y de otros proyectos por donde las autodefensas sacaban recursos de entidades públicas

La fiscalía logró establecer que estas personas firmaron contratos con la gobernación de Córdoba y con municipios como Sahagún, Purísima, Momil en Córdoba y Coveñas en sucre en el periodo comprendido entre el 2001 y el 2003

La relación de estas personas al parecer era con los comandantes de las AUC Salvatore Mancuso, Andrés Angarita y Salomón Feris Chadid

El enlace entre los capturados y los jefes paramilitares era Alicia Navarro conocida como María moñitos, quien de acuerdo a las investigaciones era una colaboradora de las AUC, que se hacía pasar como trabajadora social para también suscribir contratos con alcaldías de municipios como Chinú, San Andrés de Sotavento y Sahagún

María Moñitos fue asesinada al parecer por los mismos paramilitares en el año 2003

De este proceso viene conociendo un fiscal de la unidad nacional antiterrorismo de la ciudad de Bogotá que sindica a los capturados de los delitos de concierto para delinquir, contrato sin el lleno de los requisitos legales y peculado