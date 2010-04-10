El presidente Uribe pide investigar amenazas contra familiares del asesinado alcalde del Roble

El presidente Álvaro Uribe pidió a las autoridades investigar nuevas amenazas contra familiares del asesinado alcalde del Roble, Eudaldo "Tito" Díaz

La petición la hizo el jefe de estado durante un consejo comunal de gobierno realizado en la ciudad de Sincelejo

Coincidencialmente fue en el primer consejo comunal realizado en Sucre , en Corozal, cuando el alcalde del Roble Eudaldo “Tito” Díaz, anunció al presidente Uribe que lo iban a matar por denunciar hechos de corrupción y hoy cuando se efectuó el último consejo comunal en este departamento coincide con la fecha del crimen hace 7 años

Pero además se conocen nuevas amenazas contra el hijo del asesinado alcalde el joven médico Juan David Díaz, sus hermanas y su madre

El jefe de estado pidió a los comandantes de la Primera Brigada de Infantería de Marina, coronel Jaime preciado y al comandante de la policía en Sucre, coronel Hugo Agudelo, que activaran labores de inteligencia para establecer el origen de la s amenazas

Juan David Díaz, recibió en las ultimas horas un sobre con una carta firmada, supuestamente por la banda delincuencial “los paisas” donde le recuerdan que por esta fecha ocurrió la muerte de su padre a quien tratan de guerrillero y le advierten que tanto a él como a su familia les va a suceder lo mismo que al inmolado alcalde

Por ese crimen están condenados el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, la ex directora de la cárcel de Sincelejo, Diana Luz Martínez y 4 ex paramilitares