Más 65 mil hectáreas arrasadas dejan incendios forestales en el 2010

El Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la Dirección de Gestión de Riesgo, reportó que los 65.744 hectáreas fueron arrasadas por los incendios forestales en lo corrido del 2010. “Desde el primero de enero a la fecha, las conflagraciones dejan una pérdida vegetal en 397 municipios en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vichada, además de Bogotá”, explicó el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio

La Directora de Gestión del Riesgo, Luz Amanda Pulido, indicó que según el último reporte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, se registran ocho 8 incendios forestales activos y 2 controlados, en Bogotá y el departamento de Cundinamarca