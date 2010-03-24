Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 11:13

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Más 65 mil hectáreas arrasadas dejan incendios forestales en el 2010

Según el último reporte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, se registran ocho 8 incendios forestales activos y 2 controlados.

Añadir Caracol Radio en Google

El Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la Dirección de Gestión de Riesgo, reportó que los 65.744 hectáreas fueron arrasadas por los incendios forestales en lo corrido del 2010. “Desde el primero de enero a la fecha, las conflagraciones dejan una pérdida vegetal en 397 municipios en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vichada, además de Bogotá”, explicó el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio

La Directora de Gestión del Riesgo, Luz Amanda Pulido, indicó que según el último reporte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, se registran ocho 8 incendios forestales activos y 2 controlados, en Bogotá y el departamento de Cundinamarca

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir