El presidente ratifica apoyo a la construcción de la Transversal de las Américas

El Presidente Álvaro Uribe ratificó este sábado en el municipio antioqueño de Apartadó, el compromiso del Gobierno Nacional con la construcción de la Transversal de Las Américas, obra que beneficiará a los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira, con una red de dobles calzadas en el norte del país. Durante el Consejo Comunal de Gobierno número 250, que se realizó en el municipio de Apartadó, en la región del Urabá antioqueño El Jefe de Estado manifestó que el proyecto requiere una inversión de 8,5 billones de pesos, de los cuales la Nación aportará 6,2 billones entre los años 2011 y 2021. A lo largo de sus1.090 kilómetros, se adelantarán obras de rehabilitación y mejoramiento de vías existentes en un trayecto de 930,5 kilómetros, la construcción de 703 kilómetros de dobles calzadas, y la construcción de 161 kilómetros de nuevas vías. El primero de los dos contratos de concesión con los cuales se ejecutará la Transversal de las Américas tendrá un plazo máximo de 7 años y comprende en su mayoría obras de mejoramiento y/o mantenimiento en el corredor que une la región del Urabá antioqueño con el departamento de Córdoba. Para este sector, se estiman aportes de la Nación por 1,9 billones de pesos. Para el desarrollo de las obras del segundo sector se realizará un contrato de concesión de largo plazo, el cual incluirá la construcción de segundas calzadas a lo largo de los corredores existentes desde el departamento de Córdoba hasta la frontera con Venezuela, en el departamento de La Guajira, con aportes de la Nación que ascienden a 4,2 billones de pesos. Sobre el macroproyecto de Autopistas de la Montaña, el Presidente Uribe también resaltó el compromiso del Gobierno Nacional, de Medellín y de Antioquia para construir las dobles calzadas, cuyo valor asciende a 2 billones de pesos. Para este proyecto que hará posible mejorar las condiciones de conectividad de los departamentos de Antioquia y del Eje Cafetero, con Bogotá, el Magdalena Medio, la Ruta del Sol y la Costa Atlántica, La Gobernación de Antioquia le aporta 600 mil millones, la Alcaldía de Medellín otros 400 mil y el Gobierno Nacional un billón, a 15 años.