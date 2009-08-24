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09 jul 2026 Actualizado 10:23

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En Córdoba no hay profesores de matemáticas

En una verdadera misión imposible se ha convertido para las autoridades y directivos docentes del departamento de Córdoba conseguir profesores de matemáticas.

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En una verdadera misión imposible se ha convertido para las autoridades y directivos docentes del departamento de Córdoba conseguir profesores de matemáticas

La gobernadora Martha Sáenz Correa dijo que todo parece indicar que ya a los cordobeses no les gusta estudiar matemáticas y por eso ha sido complicado conseguir educadores en esta área, a pesar de que están disponibles los cupos y los recursos para contratarlos

La mandataria seccional manifestó que les ha pedido a sus colegas de Sucre y Bolívar que si tienen docentes de matemáticas, que se los manden para ella contratarlos

La falta de profesores ha ocasionado que más de 1.200 niños y adolescentes de distintos municipios de Córdoba este año no hayan recibido ni una sola hora de clases de esta materia

En algunas instituciones educativas, a los pocos profesores de matemáticas les ha tocado redoblar su trabajo

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