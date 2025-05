Una parte de la isla de San Andrés podría desaparecer por cuenta del Cambio Climático

El Vicepresidente de la República, Francisco Santos, encendió las alarmas al advertir que los efectos del cambio climático ya se están sintiendo en Colombia y que la isla de San Andrés será la zona del país más afectada por el fenómeno ambiental

"En ciertos lugares de la isla donde antes veía kilómetros de playa, hoy ya no la ve, el agua golpea directamente contra las casas, y eso de aquí a cincuenta años va a tener un impacto dramático, no sólo en términos de aprovechamiento de agua, no sólo en términos de la necesidad de reconstruir mucha de su infraestructura. San Andrés va a perder cerca del 17 por ciento por cuenta del cambio climático", advirtió el Vicepresidente Santos en dialogo con Caracol Radio. Autoridades de primer nivel, junto con expertos en de la Comisión Colombiana del Océano iniciaron un recorrido por los cayos de la zona de San Andrés y Providencia, para establecer planes de largo plazo para contrarrestar el efecto del cambio climático en la zona

"La cantidad de estructuras que van a tener que demolerse, toda la infraestructura turística se va a ver afectada a la luz de una realidad económica y una realidad climática que va a transformar esta isla", aseveró Santos

El Vicepresidente agregó que dentro de este recorrido también se realizarán labores de soberanía marítima para mantener y ratificar las líneas fronterizas colombianas