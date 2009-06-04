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09 jul 2026 Actualizado 10:23

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Hallan cadáver de mujer desaparecida en Sucre

En el corregimiento Palmital, zona rural de El Roble, fue hallado el cuerpo sin vida de Ana del Carmen Vergara, sordomuda de 54 años, quien había desaparecido desde el lunes.

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Otro caso de extraña desaparición de una mujer y posterior hallazgo de su cadáver se produjo hoy en el departamento de Sucre

Esta vez las autoridades informaron que en el corregimiento Palmital, zona rural de El Roble, fue hallado el cuerpo sin vida de Ana del Carmen Vergara, sordomuda de 54 años, quien había desaparecido desde el lunes

Según el comandante d e la policía en sucre, coronel Hugo Javier Agudelo, el cuerpo de la mujer fue encontrado en un humedal cerca de su residencia

Aunque el cadáver de la victima no presentaba signos de maltrato físico fue encontrada semidesnuda por lo que se esperan los resultados de medicina forense para establecer si se trató de un crimen. El hecho ocurre cuando aún la sociedad sucreña se encuentra consternada por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de la joven abogada Sincelejana Lía Nasser Gaviria

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