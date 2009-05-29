Erosión de las costas y arroyos, dos de los más graves problemas ecológicos en el Caribe

Se considera que 515 Kilómetros cuadrados de línea de costa de la región Caribe continental se encuentran afectados por procesos erosivos, que en la mayoría de los casos provienen de sedimentos de origen terrígeno traídos por las corrientes fluviales o como resultado de la erosión de acantilados. Justamente, según un reciente diagnóstico elaborado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), la Guajira es la zona del Caribe con mayores problemas de erosión en sus costas con 76 kilómetros. Le siguen en su orden, Magdalena (58 km), Sucre (17 km), Córdoba (9 km), Atlántico (8 km) y Bolívar (2 km)

Mientras en el tema de los arroyos en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico es donde más estragos han causado a través de la historia. Son unas 23 corrientes pluviales que recorren unos 64 kilómetros a través de la zona

El arroyo de mayor longitud es el Don Juan con siete kilómetros. El que tiene mayor cuenca hidrográfica es el arroyo "Rebolo" con 705 hectáreas. El de mayor pendiente, "Siape" con 2.6 por ciento. El que mayor número de interferencias ocasiona a los sectores comerciales e industriales, es el arroyo de "Coltabaco". El de mayor velocidad, "Siape", con 6,6 metros por segundo, el de mayor arrastre el de “la Calle 84” y el de mayor caudal, "Rebolo", con ciento cincuenta y nueve metros cúbicos por segundo

Los arroyos de Barranquilla ocasionan inundaciones, daños en la infraestructura urbana, redes de servicios, daños ambientales, parálisis en la actividad comercial, industrial y en el transporte urbano, deterioro en la salud pública y accidentes con pérdida de vidas humanas.