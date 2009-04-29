En Sucre reportan caso sospechoso de influenza porcina

Se trata del presidente del concurso Maja Mundial y Maja Colombia, Antonio Vergara Olmos, quien llegó recientemente de México y comenzó a sentir síntomas fuertes de gripe. El propio Vergara Olmos decidió acercarse voluntariamente a las autoridades de salud de Sucre “por responsabilidad me acerqué a Dassalud (Departamento de Seguridad en Salud de Sucre) donde me recomendaron no quitarme el tapa boca, no entrar en contacto directo con personas a menos de un metro y practicarme exámenes de laboratorio”

El caso fue reportado al Ministerio de Salud de donde, según Antonio Vergara, vía correo electrónico le enviaron más recomendaciones

Antonio Vergara Viajó hoy a la ciudad de Cartagena , donde se practicará exámenes de laboratorio junto a otra persona de esa ciudad quien lo acompaño en México durante los quince días que estuvo en ese país. Por su parte el director encargado de Dassalud, Orlando Emiliani, dijo que conocieron del caso precisamente cuando se encontraban reunidos en comité de emergencia. De acuerdo con el funcionario, toda persona que venga de México y presente síntomas de gripa se convierte en caso sospechoso de poseer el virus, sin embargo aclaró que no hay que generar alarma hasta tanto no se pueda confirmar. Este es el primer caso de sospecha de influenza porcina que se presenta en el departamento de Sucre