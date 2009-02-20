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09 jul 2026 Actualizado 10:21

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Muere un soldado al caerle una piedra encima

Según el Ejército, el militar sufrió trauma craneoencefálico severo, lo cual lo llevó a la muerte horas después de haberle caído la piedra en la cabeza.

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Un soldado adscrito al Batallón Rafael Reyes murió luego de que una roca le cayera en la cabeza mientras realizaba labores de patrullaje y control en el municipio de Sucre, al sur del departamento de Santander

El soldado muerto es Juan Sarmiento Quintanilla de 20 años

Según el Ejército, el militar sufrió trauma craneoencefálico severo, lo cual lo llevó a la muerte horas después de haberle caído la piedra en la cabeza, cuando recibía atención médica en Bucaramanga

Los familiares del soldado Sarmiento Quintanilla, pidieron una investigación al respecto

Las exequias fúnebres del militar se realizarán en el municipio de Villanueva, Santander, de donde era oriundo

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