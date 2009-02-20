Muere un soldado al caerle una piedra encima
Según el Ejército, el militar sufrió trauma craneoencefálico severo, lo cual lo llevó a la muerte horas después de haberle caído la piedra en la cabeza.
Un soldado adscrito al Batallón Rafael Reyes murió luego de que una roca le cayera en la cabeza mientras realizaba labores de patrullaje y control en el municipio de Sucre, al sur del departamento de Santander
El soldado muerto es Juan Sarmiento Quintanilla de 20 años
Según el Ejército, el militar sufrió trauma craneoencefálico severo, lo cual lo llevó a la muerte horas después de haberle caído la piedra en la cabeza, cuando recibía atención médica en Bucaramanga
Los familiares del soldado Sarmiento Quintanilla, pidieron una investigación al respecto
Las exequias fúnebres del militar se realizarán en el municipio de Villanueva, Santander, de donde era oriundo