Exitoso transplante de corazón de una niña en Santander

De manera exitosa terminó la operación de transplante de corazón de una menor que estaba a punto de fallecer, por la falta de un donante en Bucaramanga

El medico Álvaro Duran, de la Fundación Cardiovascular de Colombia, dijo que la cirugía salvó la vida de una niña de cuatro años, oriunda de San Onofre, Sucre, al realizarle un transplante de corazón donado por un niño de nueve años del departamento de Antioquia que murió en un accidente de tránsito

Agregó que el estado de salud de la menor, cuyo corazón estaba trabajando con un marcapasos, era bastante delicado y si no aparecía un donante, lo mas seguro era que la niña muriera

Explicó que aunque el niño donante tenía nueve años, el nuevo corazón se adaptó muy bien a la caja toráxico de la paciente

La niña está en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Cardiovascular de Colombia y su recuperación es satisfactoria

Los padres de la menor consideran la cirugía y la aparición del donante, como un gran milagro de Dios que salvó la vida de su niña