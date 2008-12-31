Uribe entregó ayuda a los damnificados por el invierno en Sucre

El presidente Álvaro Uribe, anunció la entrega de 100 mil millones de pesos para ayudar a los pequeños agricultores que resultaron afectados por la segunda temporada invernal en Sucre. Desde el municipio de Caimito, el presidente Uribe, explicó que a cada damnificado por las inundaciones le entregarán entre 250 mil y 400 mil pesos por hectárea. De acuerdo al inventario que se hizo, sólo en el departamento de Sucre se perdieron unas 40 mil hectáreas, especialmente de cultivos de arroz. En todo el país hay más de 100 mil hectáreas afectadas.