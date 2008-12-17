Ex paramilitar asegura que AUC apoyaron políticamente a Mario Uribe

Un paramilitar desmovilizado dijo ante la Fiscalía en Medellín, que las autodefensas apoyaron la campaña al Senado de Mario Uribe Escobar en el Urabá antioqueño, cuando fue electo en el 2002. Caracol Radio estableció que Juan Vicente Gamboa, alias “Pantera” o “Comandante Contreras”, dijo que por orden del ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, él y otras personas obligaron a los electores, en mesas de votación de Turbo y Necoclí, a que cambiaran su voto a favor de Uribe Escobar. Gamboa Valencia también dijo que durante su militancia en una base de la Infantería de Marina, con sede en Sucre, participó en cinco “falsos positivos”, donde fueron asesinadas seis personas por orden de los superiores, entre ellas una mujer. También anunció que se referirá a la colaboración que recibió el Bloque Metro de las autodefensas por parte de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, cuando se desempeñaba como comandante el general en retiro Mario Montoya Uribe. Alias “Pantera” indicó que hablará sobre su participación en la masacre conocida como El Salado, corregimiento de Carmen de Bolívar, cometida entre el 16 y el 19 de febrero de 2000, donde fueron asesinadas más de 100 personas. Los fiscales e investigadores determinarán si las denuncias hechas por alias “Comandante Contreras”, son veraces o si no son ciertas

Mancuso declarará en el caso de Mario Uribe El extraditado cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso rendirá testimonio desde una cárcel de Estados Unidos, dentro de la investigación que se adelanta contra el ex senador Mario Uribe, por sus presuntos vínculos con las autodefensas. Caracol Radio estableció que la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia envió un oficio al Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que solicitan autorización para que Mancuso declare ante el fiscal que adelanta las investigaciones contra el ex presidente del Congreso Uribe Escobar. La Fiscalía le explicó a la justicia estadounidense que la comparecencia de Salvatore Mancuso podría hacerse por medio de una videoconferencia, de una carta rogatoria o incluso por medio de una comisión de fiscales que viajaría a Estados Unidos para tomar la declaración del ex jefe militar de las AUC. Fuentes judiciales informaron que la declaración de Mancuso se sumará a la del extraditado cabecilla paramilitar Juan Carlos Sierra, alias "El Tuso", y a otros documentos y testimonios que están siendo valorados para determinar si Mario Uribe es llamado a juicio o si por el contrario, se archiva la investigación que se adelanta en su contra.