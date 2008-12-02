Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 10:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Cerca de 900 millones de pesos alcanzó a captar DMG en Sincelejo en sólo 27 días

Esta cifra la habrían depositado los 128 inversionistas de DMG y que ahora esperan la intervención de la Supersociedades que les permita recuperar su dinero.

Añadir Caracol Radio en Google

Esta cifra la habrían depositado los 128 inversionistas de DMG y que ahora esperan la intervención de la Supersociedades que les permita recuperar su dinero. Aún cuando en Sincelejo estas personas han tomado las cosas con calma, si se han acercado a las autoridades. Según Jaime Cuervo, director del CTI en Sucre, hasta su despacho han llegado los inversionistas inquietos por lo que pueda pasar con su dinero. En esta ciudad son esperados funcionarios de la Superintendencia de Sociedades que ya llegaron al vecino departamento de Córdoba para iniciar los trámites respectivos. El director del CTI en Sucre, indicó que además de DMG están judicializando a Super Servi, otra empresa que detectaron estaba haciendo supuesta captación ilegal de dineros en la ciudad.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir