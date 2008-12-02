Cerca de 900 millones de pesos alcanzó a captar DMG en Sincelejo en sólo 27 días

Esta cifra la habrían depositado los 128 inversionistas de DMG y que ahora esperan la intervención de la Supersociedades que les permita recuperar su dinero. Aún cuando en Sincelejo estas personas han tomado las cosas con calma, si se han acercado a las autoridades. Según Jaime Cuervo, director del CTI en Sucre, hasta su despacho han llegado los inversionistas inquietos por lo que pueda pasar con su dinero. En esta ciudad son esperados funcionarios de la Superintendencia de Sociedades que ya llegaron al vecino departamento de Córdoba para iniciar los trámites respectivos. El director del CTI en Sucre, indicó que además de DMG están judicializando a Super Servi, otra empresa que detectaron estaba haciendo supuesta captación ilegal de dineros en la ciudad.