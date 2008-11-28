Sigue la emergencia en Nechí y el bajo Cauca antioqueño

Una visita al bajo Cauca antioqueño, en particular al municipio de Nechí, el más afectado del departamento, harán este viernes después del medio día el Presidente Álvaro Uribe Vélez, la directora nacional de Prevención y Atención de Desastres, Luz Amanda Pulido; el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y el Director del Dapard, John Freddy Rendón. El Jefe de Estado y sus acompañantes proyectan una inspección aérea para establecer los alcances de las inundaciones que afectan la subregión y las localidades de Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, con el fin de direccionar las ayudas para las comunidades afectadas. Sobre la agenda de la visita del Presidente y el Gobernador de Antioquia a Nechí, se indicó que ésta mañana quedará establecida. Siguen emergencias Aunque en las últimas horas disminuyeron las lluvias, la temporada de invierno se torna más crítica por la cantidad de agua caída en los últimos días, informó el IDEAM al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. La situación de inundaciones puede ser más crítica en el tramo la Pintada-Bolombolo, en Antioquia, mientras que los pobladores de Caucasia y Nechí, San Jacinto, Bolívar y en la Mojana Sucreña y de Córdoba deben tomar medidas de prevención ante inundaciones adicionales y una nueva creciente que se advierte a la altura de Puerto Valdivia, en el norte de Antioquia. En Caucasia, y según lo informado por el CLOPAD, debido a la actual temporada invernal el área urbana se encuentra inundada en un 40 por ciento, especialmente en los barrios Caracolí, La Victoria, La Playa, La Esperanza, Las Vegas, El Castillito, 1 de Mayo, El Prado, La Paz, El Divino Niño yt en un 80% en la zona rural que comprende 7 veredas, 8 Corregimientos. En Caucasia hay doce mil damnificados y unas tres mil familias afectadas. En Nechí el porcentaje de inundación es del 98 por ciento, para unas m mil familias afectadas por la ola invernal. Otro muerto El gobierno reportó la muerte de un agricultor atrapado por un alud de tierra cuando transitaba en una bicicleta por la carretera Bolombolo - Santa Fe de Antioquia. En la morgue del hospital de Concordia, se practicó la inspección al cadáver de John Alduver Álvarez, 23 años, residente en la Vereda El Golpe, de Concordia, quien fue reportado como desaparecido al amanecer del domingo. El cadáver del señor Álvarez, fue hallado por los obreros que despejan uno de los derrumbes caídos en la vereda El Golpe sector Las Peñas. Por otra parte, el Dapard inició el envío por tierra de otras 22 toneladas de ayuda humanitaria para las comunidades del sur y suroeste antioqueños, afectadas por el fuerte invierno y las inundaciones del Cauca. Seis camiones fueron despachados para los corregimientos Chirapotó de Caramanta, Puente Iglesias de Fredonia, Peña Lisa de Salgar, el Golpe de Concordia y el municipio de Murindó.