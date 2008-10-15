Emergencia invernal deja más de 140 mil damnificados

Los registros indican que en el último mes se han registrado 94 emergencias, en su mayoría generadas por inundaciones, seguidas de vendavales y deslizamientos de tierra en 80 municipios de 17 departamentos del país. Las emergencias provocadas por la fuerza de las aguas y los vientos dejan hasta hoy 142 mil 300 damnificados, cuatro muertos, tres desparecidos y 17 mil viviendas averiadas. Los departamentos donde están ubicados la mayor cantidad de daños, son Córdoba, Sucre, Atlántico y Bolívar, es allí en donde confluyen el río Cauca, Magdalena y San Jorge, en la zona de La Mojana. El Sistema Nacional de Emergencias ha despachado cerca de 30 toneladas de ayuda humanitaria para atender a los damnificados, simultáneamente se desarrollan campañas de vacunación para evitar epidemias en las zonas inundadas. Mercados, menajes de aseo, menajes de cocina, frazadas, colchonetas, hamacas, botas pantaneras, toldillos y elementos de construcción, para nueve mil familias damnificadas por las inundaciones en el departamento de Córdoba, fueron despachadas desde bogota en las ultimas horas hacia Montería. Los organismos de socorro siguen en el trabajo de evacuación de zonas de alto riesgo pero los habitantes de estos puntos de rehúsan a dejar sus propiedades. Tan solo en La Mojana, tres mil de las 40 mil personas que tiene evacuar, han llegado a los albergues provisionales. El IDEAM informo que el huracán Omar que circula por el Caribe, continuaran provocando intensos aguaceros en la costa norte y el territorio insular colombiano durante las próximas horas. Los meteorólogos, le pidieron a las capitanías de puerto, controlar la navegación de embarcaciones por el mar caribe colombiano en donde se esperan tormentas, marea alta y fuertes ráfagas de viento... También hay posibilidad de crecientes en los ríos que bajan de la sierra nevada de Santa Marta y el río Guatapuri, se mantienen las alertas en el Cauca, el Magdalena, el Sinú y el San Jorge.