La alerta continúa en todo el país por las lluvias

Las lluvias continuarán por lo que las alertas sobre todos los ríos del país se deben mantener ante el grave riesgo de inundaciones, advirtieron los organismos de socorro. Hasta el momento se contabilizan más de cien mil afectados por las lluvias en 14 departamentos, confirmó la directora Nacional de Emergencias Luz Amanda Pulido. "En este momento la alerta está sobre todo sobre los rios San Jorge y Sinú y en los sectores de La Mojana, Sucre, Córdoba y Antioquia. También hay situación especial en Norte de Santander, Antioquia y Valle, por lo que se debe ejercer vigilancia constante, las lluvias son por todo el país", aseguró la funcionaria. Señaló que ante esta situación fueorn evacuados los habitantes de los corregimientos de Buenavista y Puerto Córdoba, en el deparatmento de Córdoba, los mismo parte de la zona urbana de Apartadó y Motelíbano. La zona de la Costa Atlántica y el departamento de Córdoba, son las zonas que representan mayor riesgo debido a los deslizamientos y al desbordamiento del río San Jorge.