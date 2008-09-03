Revocada la tutela que originó el 'carcelazo' al presidente Uribe

La sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia revocó la tutela que originó el desacato y por consecuencia el carcelazo al presidente Álvaro Uribe, el ministro de Hacienda y otros funcionarios. En apelación el alto tribunal, consideró que por vía de tutela no es procedente la solicitud de reajustes salariales, tal como lo requerían empleados de la justicia del departamento de Sucre. Señala la sala laboral que hay decretos vigentes que amparan los derechos reclamados por los trabajadores. La determinación fue tomada por cinco conjueces y dos magistrados con ponencia del jurista, Eduardo López. La Corte en esta oportunidad no se encargó del desacato, ya que aun no ha llegado, pero el alto tribunal debe estudiar el caso pues la ley los obliga a hacer un control automático. Hacia el futuro la corte tendrá que revocar tambien el desacato, ya que no hay fundamento, porque la tutela perdió su vigencia.