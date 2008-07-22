El gobierno fortalece control al manejo de regalías en seis departamentos

Interventorias especiales en los departamentos de Casanare, César, Bolívar, Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander para asegurar el buen uso de la regalías, estableció el Departamento Nacional de Planeación. La interventoría será permanente, en tiempo real y de carácter administrativo y financiero, explicó el organismo. En cada capital de departamento, Planeación Nacional establecerá oficinas para apoyar a las gobernaciones y alcaldías y demas entidades que reciban esta clase de recursos. Planeación explicó que las decisiones que adopten las administraciones locales sobre las regalías deberán ser analizadas, para el correspondiente dictamen, por el grupo de interventores. Casanare fue el primer departamento en donde Planeación Nacional inició esta clase de interventorías. El organismo informó que los departamentos de la Guajira, Arauca, Córdoba, Sucre, Santander, Chocó , Atlántico, Magdalena y las corporaciones autónomas regionales Corpoguajira y la Corporación del Valle del Sinú y San Jorge de Córdoba y Cormagdalena, están siendo objeto también de interventoría por el consorcio BDO Concol. Planeación informó que próximamente se nombrarán interventores del PNUD, para los departamentos del Meta, Huila, Tolima, Putumayo, Guanía, Amazonas, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindio, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.