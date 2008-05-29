Una esperanza en los Montes de María

Por Esmeralda Rojas Esa región ubicada en el centro del departamento de Bolívar en límites con Sucre, conformada por quince poblaciones, se levanta como una zona próspera, al reactivarse la producción ganadera, agrícola y generarse una bonanza de compradores de tierra en esta zona. La personera municipal del Carmen de Bolívar, Maribel Romero, asegura que inversionistas nacionales y extranjeros están interesados en la producción maderera, cacaotera, de aguacate y ganado sobre más de cincuenta mil hectáreas, especialmente en esta población y el municipio de Zambrano. Las autoridades militares, a través del Director del Centro Integral de la Armada Nacional, Fernando Colón, atribuyen este buen momento a las acciones de seguridad en la zona, a la confianza en las instituciones y a la esperanza de miles de campesinos de querer recuperar, o comercializar sus tierras, y todo lo que les quitó la violencia. Los carneros aseguran haber puesto la más alta cuota de muertes en la zona norte del país por culpa de los violentos, hecho que dejó un desplazamiento forzoso del 28% y un 22% de víctimas afectadas por las minas antipersonales. Hoy cuando ven reverdecer el campo, se declaran temerosos de los nuevos inversionistas, por que aseguran que en su momento "los líderes paramilitares y guerrilleros que se asentaron allí, provenían del interior del país" declara Crismaldo Fonseca, defensor de derechos humanos en la zona. El dirigente social asegura que los más interesados por explotar la región son personas oriundas de la zona andina, que ven en los Montes de maría, el centro económico más importante de la región. Hoy esa tierra fértil siembra la esperanza de recuperar la despensa agrícola del Caribe colombiano. La construcción de la Transversal de los Montes de María que construyen ingenieros navales, con una inversión de once mil millones de pesos, y que unirá a Bolívar con Sucre, son los proyectos ambiciosos que volverán a darle vida a una zona que estuvo sumida en el miedo, desesperanza y el terror que sembraron los grupos armados ilegales.